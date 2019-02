Korsika: Vorbestrafter schoss um sich - Todesopfer

Der vorbestrafte Täter - ein 1953 geborener Korse - griff laut Tharot am Mittwochnachmittag zunächst seinen 23 Jahre alten Nachbarn vor einem Wohngebäude im Stadtteil Montesoro im Süden von Bastia an. Er stach den 23-Jährigen demnach mit einem Teppichmesser in den Bauch und den Arm. Anschließend habe der Mann die Freundin seines Nachbarn angegriffen und mit dem Messer in den Arm gestochen.