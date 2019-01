Mann schoss sich aus Versehen Nagel in den Fuß

Bei Arbeiten in Niedernsill verletzte sich ein Mann (34) schwer. Er blieb mit dem Bein an einer Palette hängen und stützte sich deshalb mit seiner Druckluftnagelmaschine am Fuß ab. Dabei drückte er unabsichtlich den Knopf für den Abzug. Ein Nagel bohrte sich in seinen Fuß. Der 34-Jährige wurde ins Spital nach Zell am See gebracht.