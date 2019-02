Die Gewandmeisterin zieht die Schauspieler an

Alexandra Klement ist gelernte Schneiderin und seit 21 Jahren in den Kostümwerkstätten der Bundestheater tätig. Nach der Meisterprüfung wurde sie schließlich Abteilungsleiterin beziehungsweise Gewandmeister. „Es ist ein spannender Aufgabenbereich. Es wird nie langweilig und ist nicht zu vergleichen mit der klassischen Schneiderei“, erklärt die 44-Jährige im City4U-Interview. Pro Jahr bedient sie etwa 40 Premieren, im Moment hat sie die Kostüme von zehn Stücken in ihren Werkstätten. Dabei gibt es einiges zu beachten: „Die Solisten haben ein peripheres Mitspracherecht. Das Kostüm wird aber schon an den Typ und die Figur angepasst. In der Staatsoper gibt es aber Solistinnen die sagen ,Nein, das ziehe ich nicht an‘“, schmunzelt Clement. Aber es halte sich in Grenzen. Doch nicht nur die Wünsche der Darsteller gilt es zu beachten: „Bei den Tänzern verändert sich durch die Körperwärme und das Schwitzen das Kostüm. Dem muss man im Vorhinein so gut es geht entgegen wirken.“