Mit drei Promille versucht Auto zu stehlen: Haft

Weil er einen Job nicht bekommen hat, griff ein ungarischer Kellner (35) im September 2018 zum Alkohol und setzte sich mit 2,9 Promille in einen Bus Richtung Heimat. Als er aber in Wals-Siezenheim kurz ausstieg, fuhr der Bus ohne ihn weiter. Kurzerhand entschloss sich der Mann den Audi einer jungen Frau zu stehlen. Er packte ein Klappmesser aus, setzte es der Frau an den Hals und verlangte ihren Wagen. Das Opfer konnte aus dem Auto flüchten und dieses via Funkverbindung zusperren. Daraufhin folgte die Festnahme. Im Landesgericht Salzburg entschuldigte sich der Angeklagte und nahm das Urteil an: eineinhalb Jahre teilbedingte Haft, ein halbes Jahr muss er absitzen.