Ihre Creme für schöne, makellose Haut!

Auf der Cosmoprof in Las Vegas, der größten Kosmetikmesse in den USA, rief die Präsentation der Kosmetiklinie Cellstar begeisterte Reaktionen hervor! Viele Distributoren wollten die erfolgreiche Kosmetikserie in ihr Programm aufnehmen und in Amerika vertreiben. Kein Wunder: Weniger Falten und ein jüngeres Aussehen sind kein Ding der Unmöglichkeit. Der Wirkstoff Gatuline lässt als Creme von Cellstar Fältchen verschwinden und hält so das Alter in Schach. Und das Beste daran: Neue Falten können gar nicht mehr entstehen - auch das macht das neue „Bio-Botox“ aus der Parakresse möglich!