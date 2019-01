Schlafplatz dank App: Tinder-Reisen im Trend

Neue Sendung auf ATV

ATV startet morgen sogar eine TV-Serie dazu. In Folge eins der dreiteiligen Reihe machen sich Luis und Martin auf eine Europareise. Das Ziel ist hochgesteckt: die selbsternannten "Tinder Kings" wollen möglichst viel sehen, erleben und dabei ganz ohne Hotels auskommen. Erste Station: Bologna. Luis hat für den interkulturellen Austausch in einen Premiumaccount der App investiert und gleich bei mehr als hundert Frauen nach rechts gewischt. „Wie sie aussehen ist wurscht, ich will die ja nicht heiraten, sondern bei ihnen übernachten“, sagt Luis alias „Tinder King“.