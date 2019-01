Fit mit privater Yogastunde und gesunden Drinks

Immer mehr Menschen wollen so gut es geht auf Zucker in Produkten verzichten. Deshalb bietet Mautner Markhof laufend neue zuckerfreie Alternativen zu süßen Fruchtsäften. Die köstliche Null-Prozent-Zuckerzusatz-Sirup-Range rüstet sich aktuell in insgesamt sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen für den Frühling. So sparen ernährungsbewusste Genießer beim Trinken Kalorien und haben trotzdem die geschmackliche Vielfalt eines Sirups. Die Sirupe sind mit nur 6 / 7 kcal Inspiration und Inhalt vieler leichter Wellness Drinks.