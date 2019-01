Touristin saß 14 Monate in Horrorgefängnis!

Aus zwei Wochen Urlaub wurden für eine britische Touristin 14 Monate Aufenthalt in einem Horror-Gefängnis in Ägypten. Die 34-Jährige sollte ihrem ägyptischen Ehemann bei dieser Gelegenheit Schmerzmittel mitnehmen. Was sie jedoch nicht wusste: Der Wirkstoff Tramadol, den die Tabletten enthielten, ist in dem nordafrikanischen Land verboten. Nun wurde die Britin vorzeitig entlassen.