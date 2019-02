„Period Panties“ als Keuschheitsgürtel

Einmal im Monat hat es Frau nicht leicht. Bauchkrämpfe, Stimmungsschwankungen, Weinkrämpfe und alles muss sie während der Periode aushalten - nur keine Lust auf Sex. Doch dem Partner geht es nicht immer genau so. Dessen Lust kann durchaus auf dem Höhepunkt sein an diesen Tagen. Eine Firma will dem nervigen „Nein, ich hab Kopfweh, ich kann nicht, ich will nicht“ ein Ende setzen, indem es das Höschen sprechen lässt. Dank der „Period Panties“ soll Mann gleich wissen, woran er ist - beziehungsweise nicht ist.