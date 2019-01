So bekommen Sie eine Traummähne über Nacht

Hitzestyling, Heizungsluft, Sonne und Colorationen schädigen das Haar. Für die optimale Regeneration bedarf es einer reichhaltigen und regelmäßigen Tiefenpflege in Form einer Haarmaske. Um die besonders lange einwirken lassen zu können, bietet sich die Nacht ideal an. Einfach das gewünschte Produkt in die Spitzen des handtuchtrockenen Haares massieren und anschließend die Längen zu einem Dutt binden. Schützen Sie Ihr Kopfkissen mit einem Handtuch. Am Morgen spülen Sie die Maske mit lauwarmen Wasser wieder aus. Diese Kur empfiehlt sich ein Mal pro Woche.