Gewinne Beauty-Packages für den Valentinstag

Wer noch immer nichts besorgt hat, kein sein Glück hier versuchen. Denn City4U verlost ein HSE24-Valentinstag-Package. Enthalten ist der Creamy Lipstick Duo von Hello Beautiful. Der Clou an diesem Lippenstift: Er enthält zwei verschiedene Rottöne. Eine dünklere Farbe am äußeren Rand, in der Mitte befindet sich ein helleres Herz. Passend dazu und ebenfalls in Herzform ist der Judith Williams Sweetheart Blush enthalten, für verführerisch rote Wangen.