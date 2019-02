City4U verlost 3 Verwöhn-Packages für die Dusche

Der neue Spa Trend für zu Hause: Cremeduschen mit Tonerde. Den natürlichen Inhaltsstoff gibt es sonst nur in Premium-Spa-Produkten. Doch auch für kleines Geld ist es nun zu bekommen und zwar in der neuen Pfegeserie von Palmolive. Denn was gibt es schöneres an kalten Wintertagen als eine heiße Dusche. City4U verlost deshalb drei Packages mit zwei Duschgels der neuen Palmolive-Serie.