Warum kam junger Alkolenker so billig davon?

Viele Milderungsgründe

Soweit die juristische Grundlage, jetzt zu den Milderungsgründen: Der mittlerweile 18-Jährige, er stammt aus Grein, gab zwar an, sich nicht mehr an den Vorfall erinnern zu können, übernahm aber die Verantwortung dafür. Er war unbescholten – und er leistete bereits teilweise Schadensgutmachung. Die schwer verletzte 18-Jährige aus Ried in der Riedmark bekam 10.000 Euro, ihr 19-jähriger Freund 3000 Euro.