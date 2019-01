Suche nach Betrügern nun auch bei der Wohnbeihilfe

3008 Rückforderungsfälle im Jahr 2018

Aber auch sonst ist Haimbuchners Ressort bemüht, erschlichene Wohnbeihilfen zurückzuholen. Im Jahr 2018 gab es bei 3008 Haushalten Rückforderungen in der Höhe von rund 2,3 Millionen Euro brutto aufgrund nicht bekanntgegebener Änderungen (Meldeversäumnisse, nicht vorgelegte oder verschwiegene Einkommen, etc. ). Dabei wurden Beträge zwischen 7 Euro und 28.500 Euro zurückgefordert. 2017 waren es insgesamt noch rund 3 Millionen Euro, die Kontrollen haben also Wirkung.