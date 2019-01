Zimmerkollegen fahren gemeinsam ins Rampenlicht!

Das erste Mal seit Platz sechs im Februar 2016 in der Abfahrt in Jeongseon fuhr Striedinger wieder in die Top Ten. Dieser Podestrang ist deshalb in der Wertigkeit ganz oben, es ist erst der zweite in der Karriere des Kärntners nach Platz zwei im Dezember 2013 im Super-G von Beaver Creek. „In Beaver Creek war das auch sehr speziell, als ich mit hoher Nummer reingefahren bin (45/Anm.). Vor Heimpublikum in Kitzbühel Dritter werden, ist besser als jeder Traum“, sagte der Super-G-Olympiafünfte von 2014 nach Beendigung einer langen Durststrecke ohne Topergebnis. Eine kurze Analyse von Krone-Sportchef Peter Frauneder: