Im zweiten Bezirk: Gutes Essen und gutes Karma

Vis a Vis der Messe Halle Wien, nur drei Minuten Fußweg von der Station Messe-Prater entfernt, gibt es seit Kurzem ein neues All Day Breakfast Lokal: Karma Food. Passend zum Namen fühlt man sich gleich von Beginn an freundlich empfangen. Hat man reserviert, erwartet einen bereits ein Begrüßungs-Post-it mit einer Notiz am Tisch: „Schön, dass du da bist!“, rein grundsätzlich und sowieso bekommt man das aber auch von jedem Mitarbeiter gerne persönlich gesagt.