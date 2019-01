Das „Krone“-Kommentar des Tages

Mit mehr als 15.000 Userkommentaren täglich auf krone.at sowie auf Facebook, Twitter,YouTube & Co. sind wir österreichweit das Nr. 1 Forum über das aktuelle Tagesgeschehen. In diesem zahlreichen Kommentaren verbergen sich auch einige Stilblüten, welche nicht die Aufmerksamkeit bekommen die Sie verdient haben. Diese wollen wir mit dieser neuen Serie die Aufmerksamkeit verleihen, die diese verdienen.



Täglich wird von uns Forenmanagern absofort das Kommentar des Tages gekürt und am Ende des Monats können SIE über das Kommentar des Monats abstimmen. Alle Kommentatoren des Monats nehmen anschließend automatisch an der großen Verlosung des Kommentar des Jahres teil und können tolle Preise gewinnen.