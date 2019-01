Esoterikerin entführte Dackelwelpe „Lotte“

Als Esoterikerin und Tierkommunikatorin glaubt Hildegard W. fest daran, die Sprache der Hunde zu verstehen. So will sie sich auch mit der kleinen „Lotte“ unterhalten haben. „Sie hat mir gesagt, dass sie sich im Reitstall nicht wohlfühlt, deshalb hab ich sie mitgenommen und an einen guten Platz vermittelt“, so die Frau. Sie hatte damals ihr Pferd im Stall von Tanja G. eingestellt und kannte die Gegebenheiten vor Ort gut.