Sardinien, Mallorca: 5 Top-Strände in Europa!

Kroatien: Zlatni rat - das Goldene Horn liegt auf der kroatischen Insel Brač . Der Strand hat die Form einer Sichel bzw. eines Hornes. Er ragt von der Insel einige hundert Meter ins Meer hinaus. Die kleinen runden Kieselsteine bewegen sich mit der Strömung; dabei verändert sich die Form des Strandes so, dass die Spitze einmal in die eine, einmal in die andere Richtung zeigt.