So macht sparen froh: Die witzigsten Sparbüchsen

Das liebe Geld - manchen brennt es in der Tasche, andere häufen es lieber. Und da nur Bares Wahres ist, geht Letzteres am besten mit dem guten alten Sparschwein, das sich immer öfter in eine Sparmaus, einen Spardelfin oder auch einen Sparfrosch verwandelt. Wir haben die lustigsten Sparbehältnisse für Sie gesucht - und gefunden! Sehen Sie selbst.