So leben Sie praktisch und platzsparend Kopieren

Schmuckschrank und Ankleidespiegel in einem! Auf den Haken und Steckmöglichkeiten finden 44 Paar Ohrringe, 24 Paar Ohrstecker sowie 84 Ringe und 32 Ketten beziehungsweise Armbänder Platz. Hinzu kommen fünf Ablagen, zwei kleine Schubladen sowie ein Schalthalter und ein Schmucksack. Die beim Öffnen automatisch angehenden LED-Lampen setzen Ihre Schmuckstücke optimal in Szene. Die Magnete in der Tür sorgen für komfortables selbstständiges Schließen, während das Schloss den langen Fingern von Ihrer Tochter oder Schwester keine Chance gibt.