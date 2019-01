Entzugserscheinungen bei Verzicht auf WhatsApp

Wie lange hält man ohne soziale Medien durch? Nicht einmal eine Woche. Das fand die Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems in einer Studie heraus. Nach sieben Tagen setzen bereits Entzugserscheinungen wie Langeweile oder die Angst, etwas zu verpassen, ein. 90 von 152 Teilnehmern kamen jedoch nicht einmal so weit, da sie die in der Studie festgelegten Woche Abstinenz nicht durchhielten.