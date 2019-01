Model zahlt 500.000 Euro für Kardashian-Look

Kurven, Make-up, volle Lippen und lange Haare: Jennifer Pamploma hat fast jeden Zentimeter an ihrem Körper verändert um ihrem Idol Kim Kardashian immer ähnlicher zu werden. Was zu Beginn nur ein Hobby war, hat sich mit der Zeit zu einer Obession entwickelt, als die Leute sie immer öfters mit ihrem Vorbild verglichen. „Ich dachte, es könnte großartig für meine Karriere sein. Also begann ich mehr und mehr zu investieren, um wie sie auszusehen“, erzählt sie in einem Interview mit „The Sun“.