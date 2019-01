Australisches Kinderabenteuer: „Der Zauberpudding“

Kapitän Bill, Pinguin Sam und der fiese Bär Buncle entdecken am Nordpol einen Pudding. Keinen gewöhnlichen Pudding! Dieser kann sprechen, heißt Albert und wird niemals weniger, so viel und so oft man auch von ihm nascht. Natürlich will der gierige Buncle den süßen Albert ganz für sich alleine haben. Sam und Bill machen es sich zur Aufgabe, Albert vor Buncle und seinen Handlangern zu beschützen.