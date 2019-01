Skiurlaub in Kirchberg zum unschlagbaren Preis!

Das Hotel Elisabeth in Kirchberg in Tirol ist nicht nur bekannt für seine gute und zentrale Lage mitten in den Kitzbüheler Alpen, sondern besticht vor allem durch den großen Wellnessbereich und die einmalige Küche, die sowohl Tiroler Spezialitäten als auch internationale Gerichte anbietet. Vom Hotel aus ist man in fünf Minuten im Skigebiet Kitzbühel und in zehn Minuten in der Skiwelt Wilder-Kaiser-Brixental. Weitere Aktivitäten wie Naturrodeln oder Eisklettern sind nur wenige Minuten entfernt erlebbar.