Mit City4U gratis zu den besten Musicals der Stadt

#4. Saturday Night Fever

Als Kinofilm löste „Saturday Night Fever“ Ende der 70er eine weltweite Discowelle aus und machte John Travolta zum Star. Nun geht die berühmte Tanzgeschichte erstmals, mit legendären Hits der Bee Gees wie „Stayin“ Alive„, “Night Fever„, “Jive Talking„, “You Should Be Dancing„ und “How Deep is Your Love?", als Musical auf Tournee. Am 1. Mai wird in der Wiener Stadthalle getanzt.

Wann: 1. Mai 2019

Wo: Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1