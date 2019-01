„Meine Arbeit ist die Freizeit der anderen“

Doch der Job ist nicht immer einfach, wie der 31-jährige List beschreibt: „Man bewegt sich oft zwischen den Interessen des Klienten, der Eltern des Jugendlichen und der Projektleitung. Da ist viel Kommunikationsarbeit notwendig. Im Fokus steht aber immer der junge Erwachsene als Auftraggeber.“ Manchmal funktioniere die Arbeit von Anfang an, andere Male würde es Monate dauern, bis sich alle eingespielt haben. Doch all das lohnt sich, wenn man an der Entwicklung der Personen, die man begleitet, teilhaben darf. „Es ist schön zu sehen, wie man mit der Zeit den jungen Menschen ans Herz wächst, was natürlich auch umgekehrt gilt“, sagt Binder.