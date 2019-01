2x2 Karten für Drahdiwaberl-Show gewinnen!

1969 vom damaligen Studenten, späteren Gymnasiumsprofessor Stefan Weber gegründet, sorgten Drahdiwaberl immer wieder für Aufhorchen, Aufsehen und öffentliche Erregung. Weber, Hans Hölzel alias Falco, Peter Vieweger, Thomas Rabitsch, Heinz Nessizius, Jazz-Gitti, Sü-Vaal, Monika Weber und viele andere provozierten auch in München, Hamburg und New York, sorgten für Massenzulauf beim Donauinselfest, erhielten in der Wiener Stadthalle nach einem Eklat (Suppenhuhn trifft Lokalpolitiker ins Gesicht) Auftrittsverbot, protestierten live am Ballhausplatz gegen die Angelobung der Regierung Schüssel/Haider, lieferten einen Kinofilm („Weltrevolution“), 14 Alben und sogar einen Nummer-eins-Hit („Lonely“) ab, verabschiedeten sich schließlich mit einem von seiner Krankheit schon gezeichneten Stefan Weber unter dem Motto „Drahdiwaberl Forever“ im Gasometer von der Bühne.