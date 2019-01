Star-Kicker eröffnet Lokal in Wien

„Die Idee dazu entstand in unser Zeit in Peking“„Ich bin im Laufe meiner Karriere viel herumgekommen und durfte unterschiedliche Kulturen, aber auch verschiedene Gastronomiekonzepte kennenlernen, die mich inspiriert haben, ein eigenes Lokal aufzusperren! Die Idee für das Plain entstand in unserer Zeit in Peking“, erzählt er im City4U-Interview. Auch vegane Gerichte auf der Karte enthaltenAm Freitag wird das neue Restaurant (9., Berggasse 25) offiziell eröffnet.