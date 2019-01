Hunderte Container werden aus Nordsee geborgen

Die MSC Zoe ist 400 Meter lang und kann mehr als 19.000 Container transportieren. Am 2. Jänner verlor der Riesenfrachter bei schwerem Wetter vor der deutschen Stadt Borkum 291 Behälter. Die meisten konnten mittlerweile aufgespürt werden. Zwei Container erhielten gefährliche Stoffe. Einer davon ist Dibenzoylperoxid, das in der Kunststoffproduktion eingesetzt wird und für Meeresbewohner wie Fische und auch Plankton eine Gefahr darstellt. In dem anderen Container wurden Lithium-Ionen-Batterien transportiert.