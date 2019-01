Erstmals Geburt eines Schwarzen Lochs beobachtet?

Massearmer Stern explodierte in Supernova

Aufgrund der von zahlreichen Teleskopen - darunter dem Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS), das zwei Teleskope auf Hawaii betreibt, die automatisch den Nachthimmel scannen - gesammelten Daten glauben die Forscher, dass diese den Moment aufgenommen haben, in dem ein massearmer Stern explodiert und in der Folge zu einem kompakten Objekt zusammengefallen ist. „Aus der Theorie wissen wir, dass Schwarze Löcher und Neutronenstern entstehen, wenn ein Stern stirbt. Wir haben ein solches Objekt aber bis dato noch nie nach seiner Geburt beobachten können“, sagt die Forscherin Raffaella Margutti, die an der Entdeckung beteiligt war.