350 Personen werden evakuiert

Heute, Freitag, soll die Rudolfshütte in Uttendorf evakuiert werden, sofern es das Wetter zulässt. Dort werden 350 Personen mit der Weißsee Gletscherbahn zum Enzingerboden gebracht, anschließend fahren sie, begleitet von Einsatzkräften, nach Uttendorf. Gelungen ist eine ähnliche Aktion schon am Donnerstag. Zirka 30 Personen wurden aus dem Gasthaus Kesselfall in Kaprun gerettet. Währenddessen musste der Lammertalweg zur Aualm in Annaberg-Lungötz gesperrt und wegen der großen Lawinengefahr eine Ausgangssperre für die Bewohner von zirka 30 Häusern ausgesprochen werden.