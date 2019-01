2x2 Karten für Kultband Laibach gewinnen!

Mit dem gleichnamigen Album überzeugten, betörten und überraschten die Slowenen letztes Jahr schon im Rahmen des „Steirischen Herbstes“, nun kommen Frontmann Milan Fras und Co. damit am 21. Februar in die Wiener Simm City. Die „Rammstein für Erwachsene“, wie sich die Band gerne selbst betitelt, hatten schon den legendären Opus-Klassiker „Live Is Life“ martialisch umgesetzt, das Spiel mit dem Verbotenen oder zumindest Verpönten beherrschen die Uniformfetischisten, denen schon oft ein ungesunder Hang zum Faschismus vorgeworfen wurde, aus dem Effeff. Die Band wollte schon immer „The Sound Of Music“ umsetzen und gab schon im Vorfeld bekannt, dass das Werk „den Menschen in Österreich gewidmet“ sei. Ob auch noch genug Platz für große Hits ist, wird sich zeigen. Bei Laibach muss man seit jeher mit dem Unerwarteten rechnen.