Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Du legst einen Strip hin. Keinen äußerlichen. Dieses Wochenende legst du einen Seelen-Strip hin, denn du schaust so tief ins Glas, dass der Alkohol darin tief in deine Seele reinschaut und von dort aus ausplaudert, was gerade in die vorgeht. Solltest du um eine/n Ex trauern oder irgendwelche Peinlichen Dinge bereuen, sperr dich also lieber zuhause ein und erzähle es dem Spiegel.