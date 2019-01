So einfach geht Hundeerziehung

3. Welpen-Basics: Alles, was Hundehalter wissen müsssen

Wie gewöhne ich meinen Hund an meine alte Hauskatze und/oder den Senior-Hund, der unser Heim als sein „Revier“ ansieht? Wie erleichtere ich dem Tier den Einzug in unser Heim bzw. die Familie und wie stellen wir den ersten Kontakt her? In Welpen-Basics: Alles, was Hundehalter wissen müsssen geben Erlebnisberichte, Interviews und Reportagen einen lebensnahen Einblick in den Alltag mit dem Welpen. Aber auch das Verwöhn-Programm kommt nicht zu kurz: Mit kreativen kleinen Projekten zum Selbermachen und leckeren Rezepten entstehen individuelle Geschenke für den kleinen Vierbeiner. So klappt es garantiert, das Leben mit dem Hund.



Sie werden schon bald die Erfahrung machen, dass Hunde viel Spaß am Lernen haben. „Sie erweitern dadurch ihr Verhaltensrepertoire und können sich so den unterschiedlichsten Situationen anpassen“, so die Autoren Kristina Ziemer-Falke und Jörg Ziemer. Und viele Dinge lernt der Welpe auch ganz nebenbei, während er mit Ihnen unterwegs ist: „Zeit und Engagement sind gefragt, damit Sie für Ihren Welpen zur Bezugsperson werden, dazu der nötige Hundeverstand, um ihn in seinem Wesen zu erkennen und zu respektieren. Vertrauen muss verdient werden, immer wieder neu. Gelingt ihnen das, schließt sich der Welpe Ihnen nur zu gerne an und ist bereit, sich Ihrem Leben anzupassen.“



