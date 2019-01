Katzen werden für ihre Übeltaten angeprangert

Katzen können ganz schön frech sein und den Menschen schon mal zum Verzweifeln bringen. Sie kratzen gerne am neuen Sofa, aber nicht am Kratzbaum. Sie verspeisen gerne den nicht essbaren Christbaumschmuck und verschleppen alles was nicht niet- und nagelfest ist. Trotzdem kann man den Schmusetigern nicht lange böse sein. Manche Besitzer wollen sie aber zumindest öffentlich für ihre Taten an den Pranger stellen. Unter dem Hashtag #Cat Shaming finden sich zahlreiche Übeltäter, die ihr Verhalten mal mehr, mal weniger bereuen.