Lehrerin soll Pornos von Tochter verschickt haben

Material bei PC-Durchsuchung entdeckt

Aufgeflogen war der Fall laut „NÖN“, weil sich Ermittler an die Fersen des Mannes geheftet hatten, der bereits einschlägig verdächtig war. Bei einer Durchsuchung seines PCs wurde dann das Material gefunden, dessen Herkunft auf die 46-Jährige zurückgeführt wurde. Beide Verdächtigen sitzen bereits seit einigen Wochen in Wels in Untersuchungshaft.