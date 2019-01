Sind die Wiener schon bereit für Gesichtstattoos?

Wenn man also nicht gerade ein Superstar oder in der Künstlerbranche ist, ist ein Tattoo im Gesicht, wahrscheinlich eher ungünstig bei der Jobsuche. Amerikanische Tätowierer bezeichnen sie sogar als „Job-Stopper“, da man mit ihnen wahrscheinlich nur mehr einen Job in einer Biker-Bar oder einem Lager bekommt. Das wissen anscheinend die Wiener, denn laut Tätowierer Erich Mähnert, ist die Anfrage in seinem Studio nach Face-Tattoos in der Hauptstadt nicht gestiegen.