Minus 25 Prozent auf „Night Of The Dance“

Südamerikanische Leidenschaft und irisches Temperament vereint in einem atemberaubenden Bühnenfeuerwerk. Nach großen Erfolgen auf der ganzen Welt ist „Night Of The Dance“ mit dem brandaktuellen Programm ‘Irish Dance Reloaded‘ seit Dezember endlich wieder zurück in Europa und kommt im Februar auch in die Wiener Stadthalle. Die Show verbindet klassische Choreographien mit völlig neuen und einzigartigen Bewegungen.