Elch-Familie aus eiskaltem Wasser gerettet

Heldenhafter Einsatz in Wyoming in den USA: Ein Team von Tierfreunden hat eine ganze Elch-Familie aus einem zugefrorenen See geholt, nachdem die Tiere zuvor durch das dünne Eis gebrochen waren. Die Rettung kam in allerletzter Sekunde, denn einige der Elche waren bereits so erschöpft, dass sie beinahe ertranken und nach ihrer Bergung nicht einmal mehr davonrennen konnten.