Hugo, das Dschungeltier - Filmstar wider Willen

Der Multimillionär Conrad duldet keine Widerrede: In seinem Film „Die Schöne und das Tier“ soll das niedliche Dschungeltier Hugo die Hauptrolle spielen. Kurzerhand wird der ganze Dschungel gekauft und das Knuddelvieh einfach entführt. Füchsin Rita will nun ihren Freund befreien, doch der hat sich an das Star-Leben gewöhnt und möchte gar nicht mehr so recht weggehen …