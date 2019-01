Männer verkleiden sich als Latex-Sexpuppe

Es gibt jedoch einen anderen Fetisch, der noch einen Schritt weitergeht: „Female Maskers“ wollen ihre Lust nicht mithilfe einer Sexpuppe befriedigen, sondern selbst zu einer werden. Weltweit hat dieser besonders krasse Crossdressing-Trend nicht mehr als einige Tausend Anhänger. Doch diese leben ihre Fantasie in vollen Zügen aus. „Female Maskers“ oder „Living Dolls“, wie sie in der Szene auch genannt werden, schlüpfen durch das Latex in die Rolle einer Frau und leben so ihre feminine Seite aus.