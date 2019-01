Top 5: Die besten Orte zum Detoxen in Wien

#5. Massage

Auch im neuen Jahr ist es wichtig, sich regelmäßig eine Auszeit zu gönnen um dem Alltagsstress ein wenig zu entfliehen. Das Dhevari Spa ist ein asiatisches Luxus Spa, das sich im 9. Bezirk befindet. Neben zahlreichen Massagen, Körperbehandlungen oder der Möglichkeit, mit Freundinnen zu einer Spa-Party zu kommen, kann man sich hier auch für das Dhevari Luxus Gold-Package entscheiden. In dreieinhalb Stunden wird der Körper in Gold schwelgen: Gestartet wird klassisch mit eine Fußbad gefolgt von einem Gold-Körperpeeling. Danach wird man 45 Minuten lang in Gold eingewickelt, bevor man die Dhevari-Signature-Massage genießen darf. Nach einem Aufenthalt in der Sauna ist die Golden Time wieder vorbei - und man selbst wie neu geboren.

Wo: 9., Berggasse 18