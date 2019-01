Der Mödlinger Schulball rockt die Pyramide

Am 19. Januar 2019 feiert ihr in der einzigartigen Location, der Pyramide Vösendorf, beim Mödlinger Schulball das Highlight zu Jahresbeginn. Der Mödlinger Schulball zeichnet sich durch sein einzigartiges Konzept aus - Die elegante Partynacht. Mehr als 15.000 Gäste in den letzten sechs Jahren sprechen für sich und dies möchten die Veranstater noch einmal toppen. Seid dabei!