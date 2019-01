„Teenager werden Mütter“: Selfie-Treffen in Wien

Nach knapp 100 Folgen und 35 Babys bei „Teenager werden Mütter“ werden zahlreiche Fans am Samstag in der Lugner City erwartet. Ob der allseits bekannte Marcell oder Melanie, die City4U bereits einige Interviews gab - die beliebtesten Jungmütter und Väter werden vor Ort sein und Selfies machen, was das Zeug hält! Wer sich sein Foto sichern möchte, sollte rechtzeitig da sein! Um 14 Uhr geht es los!