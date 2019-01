Endlich Baustart für den Berndorfer Recyclinghof

Schwierig gestaltete sich in Berndorf der Bau eines neuen Altstoffsammelhofs. Zuerst wurde kein Grundstück gefunden, welches alle Anforderungen erfüllt. Als dieses gefunden wurde, scheiterte es an der Verfügbarkeit von Baufirmen, deren Auftragsbücher durch die gute Konjunktur voll waren. Doch jetzt rollen die Bagger in der Flachgauer Gemeinde und die ersten Vorbereitungsarbeiten haben begonnen. „Es sind auch mittlerweile alle Aufträge vergeben worden“, sagt Bürgermeister Josef Guggenberger.