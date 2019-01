Neujahrsvorsätze und gute Gründe, sie zu brechen

#3. Gesünder ernähren

Das Vorhaben, auf Fleisch völlig zu verzichten oder sich gesünder zu ernähren, landet jedes Jahr tausendfach auf den Listen der guten Vorsätze. Doch die meisten werden schnell wieder schwach - spätestens dann, wenn bei einem Besuch bei den Eltern der Schweinsbraten im Rohr schmort. Aber mal ehrlich? Wer stellt sich gerne nach der Partynacht in die Küche und brät sich Tofu in so gut wie keinem Öl? Richtig - niemand!