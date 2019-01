94 Journalisten wurden heuer weltweit getötet

Vier Journalisten in Europa ermordet

Angeführt wird die Liste der ermordeten Journalisten von Afghanistan. 16 Reporter und Medienschaffende wurden hier 2018 durch gezielte Tötungen, Bombenanschläge oder im Kreuzfeuer getötet. Es folgen Mexiko (elf), dann die Konfliktregionen Jemen (neun) und Syrien (acht). In Indien wurden sieben Opfer registriert, in Pakistan wie in den USA und Somalia jeweils fünf. In Europa wurden vier Journalisten getötet (Frankreich, Bulgarien, der Türkei und der Slowakei).