2018 mehr Menschen auf der Flucht als je zuvor

So viele wie nie zuvor: 68,5 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Und die Tendenz sei weiter steigend, teilte die UNO-Flüchtlingshilfe am Sonntag in seinem Rückblick auf 2018 mit. „Wir haben ein extremes Jahr hinter uns. Die weltweiten Krisen sind komplex, politische Lösungen kaum in Sicht. Dabei wollen die meisten Geflüchteten einfach zurück in ihre Heimat“, erklärte der Geschäftsführer der UNO-Organisation, Peter Ruhenstroth-Bauer.