20 Millionen Euro für Menschen mit Behinderung

Es ist eines der größten sozialen Bauprogramme der vergangenen Jahre in der Steiermark: Insgesamt 20 Millionen Euro (doppelt so viel wie ursprünglich geplant) fließen in neue Wohnformen bzw. betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Handicap. „Von Land und EU wird die Errichtung oder die Verbesserung behindertengerechter Wohnungen gefördert“, erklärt die politisch zuständige Landesrätin Doris Kampus, die Betroffenen damit ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen möchte.